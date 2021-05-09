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創櫃媒合會 周三登場

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

為協助創櫃板公司加速發展，櫃買中心與安永聯合會計師事務所合辦「創櫃公司投資暨業務媒合會」即將於5月12日假櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦，創造創櫃板公司與大型企業及投資機構的對話空間，協助對接資源並促成投資機會，讓優質企業成長茁壯。

櫃買中心表示，創櫃板多元產業中有不少具特色公司，本次媒合會安排六家已登板及輔導中公司發表特色簡報，包括生技醫療類的綠品生技、肽湛生技、渥爾生醫及久方生技，文化創意類的發條橘子，以及電子科技類的來毅數位，現場並為每家企業設置專屬洽談區，分桌媒合進行深入洽談。

櫃買中心指出，為協助創新企業籌資、健全體質及提升知名度等，自2016年即開始舉辦創櫃板公司媒合活動，一方面協助新創企業在發展階段，能夠獲得所需資源，另一方面吸引大型企業與投資人前來發掘創新商機，攜手營造雙贏。

櫃買中心 創櫃板

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