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ESG電子菁英指數 今發布
櫃買中心與臺灣指數公司及企業永續發展協會合作新編特選上櫃ESG電子菁英報酬指數（IR0149），訂於今（10）日開始發布收盤指數，並於6月21日開始計算、傳輸盤中即時指數。
特選上櫃ESG電子菁英報酬指數聚焦電子產業及永續表現兩大亮點，由櫃買整體市值占比達六成以上之電子類股中，挑選企業永續發展協會評比「企業社會責任表現分數」良好之獲利公司（過去12季股東權益報酬率均值為正數），再依發行市值排名，選取前十檔股票為成分股。指數設計係透過市場交易脈動、永續表現及營運績效等環節篩選，融合市場利基及未來趨勢，最新定審後成分股名單，分別為穩懋、環球晶、世界、群聯、頎邦、元太、聯亞、璟德、合晶及欣銓等個股，囊括電子產業具代表性上櫃公司。
櫃買中心表示，特選上櫃ESG電子菁英報酬指數自2016年12月30日至4月29日止，指數總報酬高達177.5%，優於同期間上櫃及上市大盤指數。
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