戰略新板 漲跌幅限制20％

為扶植創新企業進入資本市場籌資，櫃買中心於興櫃股票市場新設「戰略新板」，預計今年第3季開板，登錄戰略新板的公司無設立年限、獲利能力及公司規模等要求，只要有兩家以上證券商推薦，且屬於政府推動的六大核心戰略產業或其他創新企業，就可以申請登錄。

在制度設計上，戰略新板股票買方投資人僅限「合格投資人」或公司依法買回者，且自然人合格投資人初次買進時應簽署戰略新板風險預告書。

戰略新板交易制度與上櫃股票大致相同，採自動撮合成交，惟其每日漲跌幅度為20%且每檔戰略新板股票至少會有兩家以上的推薦證券商擔任流動量提供者，以維持市場流動性及穩定性。由於戰略新板公司大多屬於創新企業，投資人委託下單時應特別注意投資風險。相關交易制度介紹可上櫃買中心網站查詢。

交易方面，成交方式開收盤採集合交易、盤中採逐筆交易。每日漲跌幅限制為20%。暫緩開收盤及盤中瞬間價格穩定措施之標準為7%。

投資人資格方面，「買方」限合格投資人。合格投資人條件分為法人或自然人。法人需符合「境外結構型商品管理規則」第三條第三項所訂之專業機構投資人、高淨值投資法人、專業投資人之法人或基金及信託業。或是依法設立之創業投資事業。自然人除了需具有二年以上參與證券交易投資經驗，並符合淨資產達新台幣1,000萬元，或是最近二年度平均所得達150萬元。

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