小心網購！今年信用卡小額網路盜刷大增26.5％

新冠疫情帶動國人網路刷卡購物大增，被有心人利用，信用卡遭網路小額盜刷情形惡化。據聯合信用卡中心統計，信用卡前二月網路盜刷筆數大增逾26%，短短二個月破7.46萬件，等於平均一天就有高達1,264次被盜刷，以2,300萬國人計算，被詐欺機率5.5%，比發票中獎機率還高，信用卡小額盜刷變多了，持卡民眾要小心謹慎。

據聯合信用卡中心統計，2020年全年信用卡遭盜刷詐欺金額下降至11.85億元左右，創下2016年來的新低紀錄，今年有望再創六年新低。不過令人在意的是，刷卡詐欺筆數卻持續成長，今年更顯著增加，顯示小額盜刷變多了。

去年新冠疫情帶動電商購物大增，國人用刷卡取代現金付款，不過在各家銀行推出各種資安認證方式強化下，信用卡遭盜刷金額近年來不增反減。據聯合信用卡中心統計，2020年全年信用卡遭盜刷詐欺金額較2019年的14.18億元減少2.33億元，減幅達到16.43%，並創下2015年信用卡詐欺金額10.08億元以來的最低紀錄。

若從今（2021）年累計前2月來看，整體信用卡遭詐欺盜刷金額達到2億3,093萬元左右；占今年國人前二月刷卡4,829億元的比重僅0.47%，跟去年同期相較亦增加976萬元。

相較於2018年金融詐騙最高峰時期，當時一年信用卡遭盜刷金額高達23.59億元來看，近年來在金管會、銀行公會與各家銀行努力聯防下，網路詐欺盜刷金額確實明顯改善。銀行局官員解釋，主要是近幾年來銀行針對網路購物，有強化交易安全證認，且5,000元以上都需通知等。

但也發現因此發現，詐騙集團鑽5,000元以下漏洞，整體盜刷金額下降了，但件數卻依舊出現成長，亦即小金額的詐騙變多了。消費金額若只是數百元、千元以下的交易，銀行不會通知，一般民眾也不會刻意去檢查，掉以輕心增加被盜刷的風險。

從聯卡中心公布信用卡詐騙各種類型細項來看，其中占比高達95.6%的詐欺是透過「MOTO/EC」管道（未經持放人授權非面對面交易），比重仍是居高不下，2020年還比2019年的93.37%來得高。

2020年網路交易盜刷筆數亦由前一年的44萬件提高至將近44.9萬件，一年多出9千多件；尤其今年前2月網路盜刷件數更急速增加，前2月總計有7.46萬件，比2020年前二月的5.9萬件多出1.56萬件，幅度大增26.5%。

銀行主管分析，沒有經過持卡人授權的「非」面對面交易，主要是電子商務的線上購物、社群媒體購物，數位貨幣或遊戲等虛擬交易，這些都不必有買家和賣家的面對面確認；但並非只發生在線上，若有提供「帳單免簽名」等相關服務，持卡人交易當下沒有授權現象也可能遭盜刷。此外，冒用信用卡的詐欺也較2019年出現小幅增加情形，值得消費者與銀行留意。

不過另外一方面，信用卡遭偽造與被竊情形大減，偽卡從2019年的3,985件大減至1,253件；竊卡從2,452件降至1,337件。業者指出，國人逐漸習慣使用行動支付，信用卡都綁在手機上，反倒降低實體卡被竊取與偽造的風險。遺失卡盜刷仍維持在4,000件之上。

立委擔心行動支付會出現新型態的詐欺，銀行公會也已完成自律規範研議，下修通知門檻，並已送金管會審查。客戶使用ATM轉帳單筆交易從3萬元降至1萬元就要通知客戶，信用卡刷卡或行動支付單筆交易超過5,000元，金融機構就必須以簡訊、App推播或email等方式向客戶確認，務必做好保護的工作。

聯卡中心統計詐欺資料為各發卡機構通報金額，由於詐騙發生銀行會通報檢調單位，所以統計中的詐欺金額，並非國人的實際損失金額。

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