央行邀「喝咖啡」 堵房貸殺價

為防堵銀行房貸流血殺價風氣再起，中央銀行昨（7）日找來36家本國銀行主管來行「喝咖啡」。央行指出，昨日召集會議主要是督促銀行辦理不動產貸款業務時，應遵循相關規定辦理；昨日來行參與會議的銀行主管為督導不動產業務的副總，並由央行業務局局長蕭翠玲主持會議。

央行昨日召開名為「強化央行選擇性信用管制措施執行成效」的會議，邀請36家國銀房貸主管來行，促請銀行確實遵循央行規定，並落實授信風險定價原則。

蕭翠玲指出，「找銀行來開會，是希望大家遵循相關法規，另有銀行反應，部分銀行有殺價競爭情況，房貸授信期間很長，我們促請銀行落實風險定價原則。」

央行總裁楊金龍上任後，在去年12月7日、今年3月18日兩度加碼房市選擇性信用管制，央行自今年1月起陸續對銀行專案金檢，透過督促銀行落實法規遵循，以強化管制措施執行成效。

央行表示，經查大部分銀行符合央行管制規定，但仍有部分銀行辦理不動產貸款業務有缺失，央行促請各銀行確實檢討改善並建立內控制度及作業程序，落實相關規範。

央行強調，銀行辦理不動產貸款業務應落實風險定價原則，切勿削價競爭。另外，部分銀行辦理不動產貸款有未符合風險定價原則情形，放款利率偏離市場水準，不利授信風險控管。

蕭翠玲表示，「被指稱殺價的銀行回應，它們是對少數貢獻度較高的客戶，給予較優惠的不動產貸款利率，但可從其他業務賺錢。」

為維持市場競爭秩序並健全銀行業務經營，央行籲請銀行依相關法規規定訂定合理放款定價，對授信風險較高貸款實施差別定價；並督促銀行審核部門確實遵守自訂的利率定價規範。

央行強調，未來將檢視管制措施執行成效，將適時檢討調整選擇性信用管制措施內容，以維持金融穩定。 圖／經濟日報提供

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