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土建融利率...悄悄砍低

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（7）日再度找國銀主管「喝咖啡」，據了解，央行召開這場會議，主要目的有二，除了解央行自去年12月以來二度加碼房市信用管制的具體成效，以及對銀行業務的影響程度外，就是當面勸導銀行，應發揮自律精神，切勿掀起流血殺價、惡性競爭風氣。

一家與會銀行副總指出，以首購族而言，目前房貸利率地板價為1.31%，一段時間以來，銀行對此「利率底線」已有默契，不會輕易打破此一鐵板價。

不過，土建融市場卻悄悄上演一場殺價競爭戲碼，特別是在央行宣布加碼房市信用管制之際，因公股銀行向來是「乖乖牌」、最快配合政策，給了部分民營銀行搶市的可乘之機。銀行主管說，「一般而言，土融、建融利率最低約1.8%，但央行加碼房市管制後，市場利率變得很亂，有民營銀行祭出1.5%、1.6%的超低利率搶客戶，被搶客戶的銀行氣得向央行告狀。」

一家銀行副總表示，央行昨日召開會議，主要是了解央行二度加碼房市信用管制的成效，還有對銀行業務的影響程度，與會銀行多半回應，央行採取措施，對打炒房或多或少有抑制效果，但銀行不動產貸款業務仍持續增加。銀行主管表示，「我們房貸業務還是持續成長，但在結構上，首購族比例明顯增加，另外，央行管控的項目，例如高價住宅、第三戶以上房貸的承作量都大幅降低。」以此來看，央行房市管制還是具有一定成效。

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