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資金湧入 台幣勁揚
國內金融市場上演令投資人振奮的股匯雙漲戲碼。台股大漲、外資匯入，新台幣匯率昨（7）日收盤升值8.2分，以27.908元作收，終結連兩貶並創逾一周半新高，總成交量11.64億美元。
匯銀主管指出，國際美元走弱加上台股大漲，外資昨日匯入近3億美元，激勵新台幣匯率升值，盤中最高升抵27.88元、最多升值1.1角；不過中央銀行尾盤進場調節，令新台幣升值金額縮至8.2分，收在27.908元。
央行資料顯示，今年以來至昨日止，美元指數累計上漲0.98%，身為「最強亞幣」的新台幣今年升幅高達2.15%，遙遙領先人民幣升幅1.2%。
淪為「最弱亞幣」的日圓，今年累計重挫5.53%。
台股昨開高走高，終場收17,285點，上漲290點，其中外資買超160.5億元。
匯銀主管指出，台股重返萬七大關，外資見風轉舵，不只買超台股還蜂擁匯入，加上出口商進場拋匯，促使新台幣盤中激升逾1角、闖破27.9字頭，最高升抵27.88元。
展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率下周升貶有兩大變數，除美國公布各種經濟數據外，台股也是關鍵。
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