央行理事：匯率政策面臨轉捩點

中央銀行理事、台灣經濟研究院院長張建一5日接受彭博資訊專訪，表示如果愈來愈多具獲利能力的企業吸引投資人「錢進」台幣，那麼台灣將無法強而有力地對抗台幣升值。

張建一在一場罕見專訪中對彭博表示：「未來兩年將是重要的轉捩點。如果台灣產業的競爭力改善，而台幣因經濟基本面轉強而升值，那麼央行將必須尊重市場。它將無法強而有力的減緩台幣升值。」

張建一指出，貿易戰與美國對一系列陸製產品加徵關稅，已經導致亞洲供應鏈大洗牌，而且讓廣大的台灣出口業者獲得機會，因為美國企業試圖在中國大陸以外地區委外生產產品。他說，這將讓央行反思數十年來干預匯市的政策，因為出口商可能有能力在沒有央行的外匯措施支撐下興旺。

張建一說，台灣約97%的企業為中、小企業，其中多數為出口商。這些公司向來容易受匯率波動影響，原因是他們欠缺為海外業務交易進行有規模和縝密操作的避險。

張建一表示：「中小企業沒有匯率避險工具，而且沒有大量現金在手。他們一獲得美元付款，就會兌換成台幣，以便付錢給他們的供應商並支付薪水。」

他說：「如果台幣轉強，這些企業不只有可能白費工了，還可能面臨破產風險，還會導致各式各樣的社會問題。」

彭博資訊分析，張建一這回發言，是台灣向來保持低調、鮮少發言的中央銀行決策者願意並容忍公開討論的最新跡象。在上月，兩名央行現任理事與一名前理事出版一書，討論央行過往20年來維持弱勢貨幣對經濟造成的影響。

雖然以往也曾有央行理事受訪，但很少以央行理事身分受訪，也很少談論央行的政策。去年1月開始擔任央行理事的張建一，也不忘讚賞央行在現任總裁楊金龍帶領下透明度已有改善。

不過張建一也指出央行必須改善的其他領域。他認同他的兩名央行理事同事在書中所提，央行季度理監事會由央行各部門提出報告，理監事會充分討論政策的時間很少。他認為，央行必須清楚界定貨幣政策目標，讓理監事能更深入進行討論。

商品推薦