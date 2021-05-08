企業生日快樂／富蘭克林投顧全面e化 滿足各世代需求

富蘭克林證券投顧成立30年來一路茁壯成長，有「台灣基金教父」之稱的創辦人劉吉人以創新思維不斷驅動精進功不可沒。展望未來，劉吉人表示，富蘭克林將產生全面e化的版本，以顧全服務老中青世代理財需求與福利。

劉吉人早年赴美求學、工作，後返台創業，事業版圖開枝散葉，為人、處事、經營皆有值得學習之處。以下為專訪摘要：

問：請教您對富蘭克林證券投顧發展的短、中、長期目標規畫？

答：短期而言，面對同業及券商ETF等激烈競爭，減少總代理之基金的管理規模外流，並以我們獨有的服務與配備優勢、攜手通路合作夥伴，持續提供對客戶更優質的基金投資資訊服務。

在數位時代，與通路的關係不是競爭，而是競合。是以不論透過B2B、B2C的模式，來協助通路拓展業務，都是很金融生態系的概念，不需要每個通路從0開始培養演算法團隊、開發系統，到上線服務客戶，透過富蘭克林FinTech的技術輸出，可以低成本導入、低成本維運，將通路能量聚焦在業務行銷上，這些都是品牌與品牌間、生態圈互利共生的發展願景。

中期來說，積極推動富蘭克林轉型。初期也許會遭遇一些磨合的過程，但惟有走過這段陣痛期，公司長遠發展助益可觀；長期目標是帶領台灣投資人投資習慣邁向新紀元。

問：身為台灣基金教父，您預期台灣未來基金產業的發展趨勢為何？例如受到金融科技的影響演變？

答：21世紀人類e化不只是趨勢更是福祉，富蘭克林要保留固有的營業方式，還要身體力行，全力e化並產生出一個全面e化的版本，以顧全服務老中青世代理財需求與福利。

問：請教拿到美盛總代理之後的計畫？

答：產品線更為完整，已經擁有超過一百檔投資標的完美分配的基金族群，富蘭克林會竭力介紹這些優質產品與透過投資組合的模式推薦給投資人。基金陣容已經完整到能調配出各種投資組合，並藉由e化平台加以推廣讓更多國內投資人認識。

問：您白手起家，亦不遺餘力提攜校園年輕學子，可否給台灣年輕人未來步入職場的建議？

答：不只要保有好奇心，更要積極閱讀汲取新知，同時加強自身求生工具、技能的磨練，例如coding。

進一步來說，保持好奇心是鑑於世界一直在改變，如能與各領域領袖人物、朋友交流或是利用出差時觀察百樣人、各國政策發展，都能從中發現新事物，我率先投入智能理財研發也是因此而來。

時間雖然累積經驗，但對追求新事物不能自我設限、倚老賣老。我也喜歡與年輕的員工互動，或是利用講座機會與青年學子對談，激盪出新的想法火花。

另一方法是閱讀，這是汲取新知的捷徑，特別是身為企業經營者，更需多方了解趨勢，有利於超前部署，讓企業持續處於領先群。

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