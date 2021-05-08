企業生日快樂／富蘭克林投顧加強B2B服務 推智能理財師

走到數位時代，富蘭克林證券投顧持續與通路攜手，加強B2B服務，進一步為銀行、券商、保險公司、保經保代公司的理財顧問，推出輔助銷售的理財機器人「智能理財師」。

同時，提供影音製作平台，與銀行等合作夥伴一起製作影音，提供專業攝影棚場地、專人後製剪接等一條龍服務，讓通路夥伴不必花錢建置相關設備，有助中小型銀行快速提升數位理財資訊服務。

富蘭克林把數位金融視為企業轉型、引領投資人走向理財新紀元的核心工程之一，近年積極耕耘金融科技FinTech，2018年即開發「國民理財機器人」，帶給一般投資人更便捷理性的投資管道，而今在智能理財的推展又有新創舉，與多家金融機構攜手合作，讓站在第一線服務客戶的財富管理人員、理財專員等，透過「富蘭克林智能理財師」的系統，在市場情緒與動能指標出現轉折時，即時發出訊號、調整基金投資組合建議。

研發B2B智能理財師的目的在於消弭以往透過人對各理專做佈達的資訊傳遞與接收落差，每個理專都能隨時連上系統來獲取最新市場趨勢、分析與相關基金產品推薦，來做為新一代的數位輔銷工具。

富蘭克林智能理財師技術開發團隊認為，第一線服務客戶的財富管理專員，每天接收大量變化多端的市場資訊，吸收轉化後再傳達給客戶，往往會延遲投資判斷時機。

如果透過「智能理財」服務，就像是智能理財專業分析師協助理專監控客戶的投資狀況，並即時提供最新市場趨勢、分析與基金投組推薦，更能24小時連上系統，消弭以人布達的窘境。

這套系統目前也獲得幾家銀行好評，2019年10月開始，富蘭克林證券投顧已經陸續擔任幾家行庫的智能理財業務顧問，或者直接提供B2B的智能理財師系統供銀行理專使用，並已有多家行庫已經進入測試或者洽談合作的階段。

未來，富蘭克林證券投顧也將協助有需要的行庫將B2B的理財顧問系統，擴大到客戶端使用。

「智能理財」服務，是透過最即時的風險胃納指數（RORO Index），短時間清楚掌握市場冷熱訊號，以及市場動向分析、基金產品訊息。在投資理財過程中，投資人普遍都存有不知道買賣時點、沒時間研究、不清楚如何挑選或不理解金融產品、害怕虧損等理財痛點，無論是富蘭克林「國民理財機器人」或是「智能理財師」系統，都是結合最新穎的金融科技，以理性為基石、專業判斷為導航，來有效克服理財恐懼的最大公約數，再加以財管團隊適時的鼓舞安定信心與諮詢建議，對投資理財的致勝率將有顯著的幫助。

商品推薦