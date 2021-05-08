企業生日快樂／富蘭克林投顧 打造國民基金

說到台灣老牌基金公司，很多民眾浮上腦海的第一印象就是「富蘭克林 國民基金」。伴隨國人投資共同基金愈漸普及，在台灣播下共同基金種籽的富蘭克林證券投顧在今年邁入而立之年，以多元、獨特的基金產品，一步一腳印、邁向具在地實力的FinTech境外基金公司。

根據投信投顧公會統計境外基金資料，至3月底止，國內有41家總代理人、 64 家境外基金機構，超過千檔境外基金。在眾多境外基金品牌中，富蘭克林證券投顧特別之處在於2006年境外基金總代理制度上路之前，境外基金若非有在台子公司或分公司，往往同時有多家公司引進銷售，但「富蘭克林坦伯頓系列基金」從進入台灣市場起，始終僅由富蘭克林證券投顧代銷。

新增美盛系列 平台基金超過百檔

這份堅定緣分，來自於富蘭克林證券投顧創辦人劉吉人早年在美國金融機構服務時與富蘭克林坦伯頓基金集團建立的深厚情誼。富蘭克林坦伯頓基金集團1986年經營版圖開始跨足海外，當時擔任集團經理的劉吉人請纓上陣，回到台灣從零開始，創立富蘭克林證券投顧，並於1991年8月22日取得主管機關核准設立。

剛回台灣的劉吉人騎著一台偉士牌機車，到處介紹、推廣共同基金，但當時台灣認識共同基金的人還不多，可他並未因此灰心，每天白天勤跑業務，下班後還到超商看經濟日報等財經報章持續汲取知識，將有用訊息翻譯成英文，並附上個人見解傳真回美國公司，皇天不負苦人心，三年後終於簽訂第一筆交易契約。

回顧富蘭克林證券投顧從零到有，成為國內基金業翹楚之一，成功之道有二，一是產品兼具多元與獨特，二是重視客戶服務。富蘭克林證券投顧目前總代理基金已有78檔（包含美盛系列基金），加上富蘭克林華美投信的產品也已擴增至25檔基金，使得富蘭克林證券投顧可銷售的基金已經超過百檔。

在多元的產品線中，最特別的是引進11檔市場獨一無二的美國註冊基金。美國註冊基金獨特之處在於通常只在美國境內銷售，海外投資人不易買到；另一特色是歷史久、規模大且管理費相對低，例如美國註冊的美國股票型基金的經理費率低於0.5%，甚至低於被動式基金ETF，可以直接幫投資人省成本。

重視售後服務 拚每年萬場說明會

而以國人相當喜愛的配息型商品來說，富蘭克林證券投資早在1992年便引進台灣市場第一檔月配息產品，同年並引進台灣市場第一檔全球債券型基金。此外，隨著海外債券基金類型愈來愈多樣化，近幾年又引進富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金、波灣富裕債券基金等，皆為國內首檔特殊境外債券型基金。

富蘭克林證券投顧認為，引進優質基金是富蘭克林的使命，總代理基金迄今已連續22年獲基金獎，為業界第一；今年以來，富蘭克林坦伯頓美國機會基金與富蘭克林高科技基金也分別拿到美國股票型、科技股票型兩項基金大獎。

劉吉人從自己做起，使得富蘭克林證券投顧在各基金總代理中顯得不同，格外重視客戶服務，且不僅是售前行銷，還強化市場研究、通路顧問、客戶服務等售後服務，公司成立短短幾年員工人數變超過百人，人數規模居同業之冠。如1996年開國內投信投顧業先河，注資自主人員培訓並設立客戶服務中心（call center），設置免付費電話提供銀行財富管理部門理財顧問、客戶即時的基金理財諮詢顧問服務。

富蘭克林證券投顧重視與客戶面對面，還可從勤辦說明會看出。30年前不分在公司的職級高低，全員出動舉辦大大小小的說明會，赴各大銀行推廣共同基金這項新理財工具，2003年展開全台性的巡迴說明會，最高峰曾創下一年累積上萬場紀錄。

30年來，從本島到外島、從民間企業到政府機關，都有富蘭克林深入推廣基金理財的足跡；2010年起更把觸角向下延伸至學生族群，「給孩子千萬不如給他好習慣」，舉凡針對大專院校的理財顧問體驗營、為青少年量身打造寓教於樂的暑假理財營隊等，透過實務演練或結合理財課題的舞台劇，拉近未來主人翁和投資理財的距離，也鼓勵提早學習理財之道。實體的投資理財講座、說明會是富蘭克林的堅持與傳統，隨著新冠肺炎疫情趨緩，今年最新計畫是啟動五人即可成團預約的「Fund Talks」揪團聽講座計畫，不管是公司行號或三五好友，甚至是社區鄰居，都可便捷地隨時認識共同基金。

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