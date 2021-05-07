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房貸流血殺價風氣再起！央行找36家銀行「喝咖啡」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行找來36家本國銀行「喝咖啡」，督促銀行辦理不動產抵押貸款業務應遵循相關規定辦理。（本報系資料庫）
中央銀行找來36家本國銀行「喝咖啡」，督促銀行辦理不動產抵押貸款業務應遵循相關規定辦理。（本報系資料庫）

銀行房貸流血殺價風氣再起，中央銀行今（7）日找來36家本國銀行「喝咖啡」，督促銀行辦理不動產抵押貸款業務應遵循相關規定辦理。

央行自今年1月起陸續對銀行進行專案金檢，透過督促銀行落實法規遵循，以強化管制措施執行成效，央行表示，經查大部分銀行合於央行管制規定，但仍有部分銀行辦理不動產抵押貸款業務尚有缺失情形，央行促請各銀行確實檢討改善並建立內控制度及作業程序，落實相關規範。

央行強調，銀行辦理不動產抵押貸款業務應落實風險定價原則，勿削價競爭。

央行指出，部分銀行辦理不動產抵押貸款，有未符合風險定價原則之情形，放款利率偏離市場水準，不利授信風險控管。

為維持市場競爭秩序並健全銀行業務經營，央行籲請銀行依「銀行法」及「中華民國銀行公會會員授信準則」規定，訂定合理放款定價，對授信風險較高之貸款實施差別定價；並應督促銀行審核部門確實遵守自訂之利率定價規範。

未來央行除持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效外，將適時檢討調整選擇性信用管制措施內容，以維持金融穩定。

央行 房貸

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