金管會推動好享退平台近二年 僅3.77萬人參與

金管會自2019年推動好享退（全民退休自主投資實驗專案）接近二年期限，據統計，只吸引3.77萬人參與，每月平均投資金額3.4億元。

立法院下周一（5月10日）召開財委會，立委請金管會主委黃天牧就「金融科技創新實驗之現況與成效暨 基金銷售平台模式落實運用於個人化 退休專戶(勞退新制)之可行性評估」進行專案報告，報告內容今日提早出爐。

據報告內容指出，為因應高齡社會，推動國人提早建立自我準備退休金，金管會2019年 7 月推出為期二年之「全民退休自主投資實驗專案」（好享退）。

好享退實驗階段僅開放安聯、國泰、群益等三家投信，推出免手續費、超低管理費0.3%，這費用率比部分投信的貨幣型基金的管理費還便宜。實驗計畫強調必須定期定額投資基金、綁定兩年。

據金管會統計，截至今年4 月底止，「全民退休自主投資實驗專案」（好享退）計有3萬7,743人參與，每月定期投資金額總計約新台幣3.4億元。

不過好享退上路前，6月初基富通當時曾透露有意申辦人數一度高達5.88萬人。不過因為此實驗一次要綁定二年，顯示最後實際參與人數只有有意申辦的64%。

金管會並研議於今年7 月進一步推出結合投資、 保障與公益等三大目標之「退休準備平台」， 由集保公司邀集投信投顧公會、證基會及學者專家等組成諮詢小組共同推動，並訂定基金及資產管理業者之篩選條件，於基富通基金網路銷售平台執行。

「退休準備平台」擬上架之基金商品類型包括股票 型、債券型及資產配置型(股債混合)，基金投資範圍以全球及國內市場為主，目前有 13 家投信事業之34檔境內基金及16家總代理人之26 檔境外基金準備參與，以多元化國人退休理財商品。

金管會強調，推動之退休理財措施係國人以自有資金投資，並非自國人薪資所得中扣繳投資，無保證收益亦無稅負優惠，與任何職業退休金計畫(如勞動部所掌勞工退休金制度) 無關。

不過金管會表示，前述退休理財措施之實施成果可提供勞動部作為研議是否推動勞退自選投資之政策參考。

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