股匯齊揚！新台幣升8.2分、收27.908元 終結連兩貶
股匯雙漲，新台幣匯率今（7）日收盤升值8.2分，以27.908元作收，終結連兩貶並創逾一周半新高，台北外匯經紀公司成交量為7.64億美元。
台股今日開高走高，終場以17,285點作收，上漲290.64點，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超160.62億元。
台股大漲，激勵新台幣匯率升值，新台幣匯率盤中最高升抵27.88元，最多升值1.1角。
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