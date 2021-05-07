遠雄人壽金險獎5月24日截止 3分鐘影片挑戰15萬元獎金

全球新冠病毒疫情仍持續流行，在這段長期抗戰中，改變了許多人的生活型態，更影響了人與人的距離，誰也無法預料片刻的安穩後是否又有突如其來的變故，只能時刻謹慎，提前佈署，以降低風險帶來的損失，遠雄人壽金險獎目標透過影片徵件活動，讓年輕族群在參與中了解有備無患的重要！今年影片徵件活動即將於5月24日截止，號召大學生、研究生提前拍起來，用絕佳創意Hold住大獎。

金險獎參賽作品支支精彩，從中發現大學生所關注的面向除了個人日常，更擴及時事與環境，像是疫情下的生活改變、平日裡的環保巧思、緊急情況的驚險化解等…他們用天馬行空的創意詮釋風險與生活的關聯，為「需要‧提前準備」的風險精神巧妙穿搭，今年活動主題「好險 Hold得住」，意喻凡事做好準備，解決難題就能游刃有餘，任何局面都能Hold得住，遠雄人壽鼓勵同學不必侷限，勇敢發揮創意，只要符合主題，無論劇情片、動畫片、紀錄片、MV等各種形式都可參加。

遠雄人壽表示，本屆活動評選標準著重作品創意、故事主題、攝影技術、剪輯技巧、視覺呈現，並邀請產學界翹楚組成金牌評審團，希望透過高規格活動型態，鼓勵同學們踴躍創作，除為自己的所思所想留下印記，參賽及獲獎經歷也能豐富校園履歷，為未來就業加分。遠雄人壽傾力打造金險獎，朝校園界金馬獎規格邁進，協助培育台灣創作人才，並正式將金險獎註冊商標，表達長期投入的決心。

第三屆金險獎收件至5月24日，有機會用3分鐘短片挑戰15萬獎金，另外還有特選獎8萬、優選獎5萬以及專業技術獎項、網路人氣獎等多項大獎。

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