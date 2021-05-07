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連七年獲肯定 聯電公司治理評鑑名列前5%

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

由台灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第七屆公司治理評鑑公布結果，晶圓代工廠聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5%，為連續七年獲此榮譽。

從證交所和櫃買中心的評價來看，聯電在維護股東權益、強化董事會運作及董事職能、即時資訊揭露，及落實企業社會責任等面向表現卓越。

第七屆公司治理評鑑共有905家上市公司及712家上櫃公司，合計1,617家接受評鑑；最終評鑑結果共有45家上市公司、36家上櫃公司入選前5%的資優企業，其中，包含聯電僅有10家上市企業連續七年獲此殊榮。

聯電不僅持續強化董事成員的多元化，在董事會下設置「審計委員會」、「薪酬委員會」、「資本預算委員會」及「提名委員會」四個委員會，以加強營運監督及提升資訊透明度，確保全體股東權益。

聯電指出，該公司秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續願景，在追求獲利成長的同時，亦深化公司永續治理文化，獲國內外機構、政府及法人所頒發的多項榮譽與肯定。

聯電表示，該公司已經連續13年列名「DJSI道瓊永續性指數之世界指數」、連續獲選為FTSE4Good新興市場指數及台灣永續指數成分股、連續13年獲得「台灣企業永續報告獎」及第三度獲選最高等級白金獎、連續2年獲得環保署頒發「綠色化學創新及應用獎」獲頒「第二屆國家企業環保獎-巨擘獎」。

聯電將持續與全球營運夥伴及利害關係人攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。

聯電 上市公司

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