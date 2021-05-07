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新安產全心防癌保險 提供三重防護

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險推出全心防癌保險，以三重保障撐起癌症防護網。圖/新安產險提供
新安東京海上產險推出全心防癌保險，以三重保障撐起癌症防護網。圖/新安產險提供

癌症鐘年年快轉，威脅著國人健康，然而，對癌友最大的威脅不是生命，而是龐大的治療費用，新安東京海上產險最新推出的「全心防癌」癌症健康保險，保障內容從初次罹患癌症最高優先給付100萬元保險金，到罹癌一年內期間相關住院及治療等醫療給付，後期若不幸因癌症身故最高再給付100萬元保險金，給予罹癌的多重防護，除讓癌友不用擔心抗癌的經濟負擔外，更可安心接受治療。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，癌症治療技術不斷進步，除傳統外科手術外，還有化學治療、放射線治療、標靶、免疫療法等，讓癌症已逐漸成為可控制的慢性病，不再是不治之症，及早發現、治療，是有效治療的不二法門。然而，癌症一年內醫療費用平均多達50萬元以上 ，經濟重擔往往才是壓垮癌友及其家庭，成為不少癌友消極治療的主因。

新安東京海上產險「全心防癌」癌症健康保險提供三重抗癌守護，第一重 ，初次罹患癌症即最高給付100萬元，讓病患彈性運用；第二重，罹癌後一年內提供因癌症住院醫療、出院療養、住院外科手術、化療、放射性治療、標靶（重症）及骨髓移植等保障；第三重，罹癌後兩年內因癌症身故保險，最高給付100萬元，讓癌友不用擔心因癌症醫療相關費用及身後家庭經濟負擔；「全心防癌」癌症健康保險從0歲起就能投保，最高可續保至75歲。

例如經檢查確診罹患肺癌原位癌，最高給付10萬元，之後確診為初次罹患癌症最高就先給付100萬元，之後因治療癌症進行手術、化療、放療及標靶等療程，最高給付可達113萬元；若不幸初次罹癌後兩年內因癌身故，最高再給付100萬元，總計擁有超過300萬元的高額保障，因應癌症風險可提前部署。

癌症 保險金

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