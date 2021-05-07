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債券ETF及ETN獎勵活動 全民開獎得奬名單出爐

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心債券ETF及ETN獎勵活動4月份全民開獎已於5月3日完成抽獎，共計80名投資人得奬，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，詳細名單已公布於櫃買中心官方網站（https://www.tpex.org.tw/）。

櫃買中心表示，這次債券ETF及ETN獎勵活動將持續舉辦至6月底，投資人可多加把握機會參與抽獎活動。投資人於活動期間買賣債券ETF或ETN達標，即可參加當月抽獎活動，得獎之投資人每名可獲得1,000元百貨公司禮券；另外，累計每季交易金額達標者，還可以參加額外加碼的抽獎活動，有機會獲得10,000元百貨公司禮券，投資人可直接上網查詢是否幸運中獎，櫃買中心也會主動寄出中獎通知。

證券經紀商業績競賽龍虎榜方面，依櫃買中心統計截至今(2021)年4月底資料，債券ETF交易量暫居前五名之證券經紀商分別為元大證券總公司、凱基證券台北分公司、富邦綜合證券總公司、國泰綜合證券總公司、永豐金證券總公司；ETN交易統一證券表現亮眼，由其總分公司暫居前五名，依序為統一證券總公司、台中分公司、新竹分公司、屏東分公司及三重分公司。櫃買中心表示，將於活動期間結束後，對積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商給予競賽獎勵，櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。

櫃買中心 債券

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