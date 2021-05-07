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00878將納收益平準金機制 配息率更穩定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

預估年化配息率超過5.2%、國內唯一一檔同時兼顧「ESG+高股息」及首創季配息機制的國泰永續高股息ETF（00878）再進化。未來將納入「收益平準金機制」，施行日期為今年7月15日，配息率將更穩定，不會再有因投資人大量申購而稀釋的問題！

國泰投信說，收益平準金機制是基金可分配股息的項目之一，執行方式是將每筆申購金額按進場時間記錄，從每筆申購金額中，按距離下次配息日的時間為比率，提撥配息項目，越早申購提撥比率越低，反之比率越高，所以後來進場的投資人就不會影響每單位分配收益，解決了ETF配息率可能因大額申購或贖回而受到影響的問題。

簡單來說，就是對先買入ETF的投資人更公平，不會有較晚才進場的投資人去瓜分配息的股息而產生稀釋狀況，越早進場的人能享有完整參與ETF成長的優勢，適合「買得早、抱得久、定期定額」的投資策略。

00878在5月3日進行收益分配的第一階段公告，預估配息金額每單位發放0.25元現金股利，以2021年5月3日收盤價19.02元計算，年化配息率超過5.2%，而實際配發金額將在5月14日公布，除息日則訂在5月18日，投資人最晚只要在5月17日前持有或申購，皆可參與本次配息。

00878不只擁有高配息，績效也相當亮眼。盤點台股ESG主題ETF今年以來表現，00878拔得頭籌，根據CMoney資料顯示，截至5月5日報酬率高達16.21%，擊敗大盤的14.55%，打破投資人高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效的刻板印象，不僅能季季領配息，也能賺價差，更有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃。

配息 高股息 ETF

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