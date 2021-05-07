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元富守護抗癌小勇士 88888捐愛心碼求好運

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券長期關注兒童癌症議題，今年持續與兒童癌症基金會合作，協助其推廣捐電子發票贈愛心碼88888，5月8日正式展開愛心碼五個8推廣活動，鼓勵民眾使用愛心碼捐出電子發票，讓88888成為點亮癌童的希望數字。

元富證券總經理李明輝表示，在整體資本市場大好的時刻，企業專注經營、追求獲利之餘，也須關注弱勢議題並回饋社會，且大眾對證券業一向抱有逐利的印象，元富更應該帶頭傳遞正能量到台灣各角落。元富證券長期關注癌症關懷議題，此次再度與兒癌基金會合作，共同推廣愛心碼五個8，取投資人喜歡的諧音「發」，以「捐贈使用愛心碼五個8、我們一起發」為口號，提高記憶度也期盼能藉此帶動使用量。

兒癌基金會提到，愛心碼目前普及度仍不高，導因於許多民眾並不知曉使用方式。其實使用場合就在你我生活周邊，包含超商、超市、加油站及網購…等，民眾可以視情況選擇自行輸入或直接向店員報愛心碼五個8，也可事先下載捐贈條碼載具，並於結帳時出示即可。使用愛心碼五個8捐贈電子發票，除了可以響應地球環保，也能節省基金會對獎的人力成本，讓人力能發揮在更適當的用途，提升服務癌童的能量。

元富證券長期與兒童癌症基金會合作，從2019年的金絲帶小勇士應援活動，將金絲帶精神首次正式介紹予國人，並邀請民眾在金絲帶上寫下給抗癌小勇士的加油鼓勵語；2020上半年因疫情影響，導致口罩需求增加，元富特捐贈六千個兒童口罩來守護療程中的孩子。未來，元富證券將持續關注癌症議題，發揮企業影響力，提高大眾對癌症的認知與警覺。

元富 癌症

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