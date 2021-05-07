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新台幣早盤升值6分 一度觸及27.93元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（7）日早盤以27.94元兌1美元，升值5分開出；台股早盤以17,032.23點開高，新台幣早盤一度觸及27.93元兌1美元，升值6分。

美股周四齊收紅，道瓊工業指數上漲318.19點，收在34548.53點，漲幅0.9%；標普500指數上漲34.03點，收4201.62點，漲幅0.8%；那斯達克綜合指數上漲50.42點，漲幅0.4%，收13632.84點；費城半導體指數上漲0.8%。

美股四大指數齊揚，台股早盤開高上漲37.87點，指數一度拉升至17,169.56點，重新站上萬七，新台幣早盤以升值5分開出，盤中一度觸及27.93元兌1美元，升值6分。

新台幣 台股 半導體

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