台幣貶 外資匯出5億美元

台北股匯昨（6）日走勢脫鉤，加權指數收盤大漲150.92點，終場以16,994.36點作收，但匯銀主管觀察到，外資昨日除持續賣超台股之外，還匯出逾5億美元，進而促使新台幣匯率收盤貶值3分、收27.99元，連兩貶並為逾一周新低，即將叩關28元，總成交量也擴增至16.86億美元。

中央銀行統計顯示，今年至昨日為止，國際美元走勢持堅，美元指數累計上漲1.38％，但新台幣匯率坐穩「最強亞幣」寶座，今年升幅高達1.85%，超越人民幣的升幅0.98%。

至於亞洲鄰國，像日圓、韓元、星元等貨幣走勢全盤皆墨，淪為「最弱亞幣」的日圓今年重挫5.69%，台灣主要貿易對手國韓元重貶3.51%，星元下挫1.15%。

回顧昨日匯市交易，匯銀主管指出，「外資連兩天賣超，合計超過200億元，盤中也明顯匯出，估計至少超過5億美元。」

因出口商蜂擁進場拋匯，儘管外資瘋狂搶匯，新台幣匯率仍未能貶回28字頭。匯銀主管說，眼見新台幣匯率趨貶、向28元整數大關邁進，場外久候的出口商一湧而上拋售美元，使新台幣匯率獲得支撐，新台幣匯率全天未能觸及28字頭價位。

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