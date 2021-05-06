報復性消費？國人3月刷卡2,632億元 創歷年同期新高

國人報復性消費浮現了嗎？據金管會銀行局今（6）日最新公布3月國人刷卡簽帳金額2,632億元，創下3月同期歷史新高紀錄，並較去年同月成長15.34%，除了刷卡繳保費外，包括電商、百貨與交通旅遊等消費都明顯增加。刷卡王由國泰世華銀以456餘億元居冠，中信銀與玉山銀排名第二、三名。

此外3月信用卡當月簽帳金額亦較2月大增333億元，增幅14.48%。銀行局副局長林志吉表示，主要是三大因素。一是三月工作交易天數較二月高（二月有農曆新年春節因素）；因素二是持卡人用信用卡繳保費增加，這部份主要因為三家國銀保費刷卡大增167億元，其中以北富銀65億元最多，國泰世華銀60億元次之，此外中國信託銀行亦有12億元。另外林志吉表示，國人消費力道也明顯增加，3月份在百貨、交通旅遊、電商消費都增加，六家銀行共增加112億元。

據銀行局統計，單月簽帳金額2,632億元，亦較去年增加15.34%，林志吉說，去年3月因為新冠疫情剛開始，因此基期相對較低的關係。

其中3月刷卡王以國泰世華銀的456.16億元居冠，中國信託以374.15億元略高於玉山銀的364.81億元排名第二高。

至於新增發卡卡數方面，中國信託以9.65萬張遙遙領先國泰世華銀的6.2萬張與台新銀的6萬張。中信卡拿下發卡王寶座主要因為中油卡; LINE Pay卡及英雄聯盟卡三張增加5.6萬張較多所致。

此外，電子支付3月代收付實質交易款項金額達到71.6億元，亦首度超越電子票證消費總金額的67.7億元，顯示因為使用習慣逐漸改變，國人使用行動支付等嗶支付來小額付款已較實體的悠遊卡、一卡通等電子票券要來得多。

金管會也公布首季（含ATM轉帳）的非現金交易筆數達到12.67億筆，非現金支付金額為1.29兆元，平均每筆支付金額為1,018元。

林志吉說，2020年全年總筆數達到52.21億筆，全年金額為4.975兆元，等於平均每筆支付952.88元。

今年首季平均每筆支付金額略為增加，截至首季為止，支付總金額已達到去年全年的25.9%，以此速度來看，今年非現金支付有機會超過去年，而2020年總金額僅較前一年增加0.44%。

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