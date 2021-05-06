3月國銀大陸分行轉盈為虧 32個月首見

金管會今（6）日公布國銀最新海內外獲利狀況，整體全行3月單月獲利320億元，年增率高達76.1%，擺脫去年衰退窘境；不過，受人民幣匯兌影響，國銀在中國分行3月卻出現虧損，是繼2018年8月以來、32個月來首次由盈轉虧。

據金管會銀行局最新公布，國銀獲利主要四大來源，包括國內總分行、OBU國際業務分行、海外分行及中國分行。單月來看，3月單月我國銀行獲利為320億元，創14個月來新高，並較去年同期增加138.5億元，年增率為76.1％。

3月獲利主要來自國銀與國際金融分行的貢獻，其中國內總分行今年3月賺223.9億元，較去年3月飆漲1.14倍；對此，金管會銀行局副局長林志吉表示，3月主要受惠銀行的投資及其他淨收益，較去年同期增加142.5億元，使得單月獲利大幅成長，林志吉說「資本市場是原因之一」。至於OBU3月稅前83.2億元，年成長亦高達73.2%。

不過國銀「海外分行」3月獲利仍未脫離衰退風險，僅14.2億元、年減37.7%；銀行局表示，主要是香港分行增提較大金額的呆帳準備金，3月海外分行比2月多提了20億元呆帳準備金，影響獲利表現。

至於國銀「中國分行」則不賺反賠、虧損了0.9億元，是32個月以來首見。林志吉指出，主要是3月人民幣兌美元出現貶值，造成中國分行資產兌回新台幣時，而出現匯損；另一方面，全球疫情未解除，也影響當地獲利表現。

同時，在3月獲利急起直追下，金管會公布首季國銀獲利897億元，年增10.9%。國內總分行增加122億元，成長25.7%最多，其餘各獲利來源仍然陷於衰退。

同時，截至3月底國銀放款總餘32兆673億元，較上月增加2501億元，逾放725億元，逾放0.23%較上月底增加0.01%。

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