永豐銀攻ESG 發行五年期10億社會責任債

響應政府鼓勵ESG永續政策，三家金融機構加入發行社會責任債券。今（6）日永豐銀決議擬發行五年期的10億元的社會責任債券，票面利率0.45％，為永豐銀第一次發行社會責任債券，預計將投放在社會公益，例如外勞貸款將可專款專用。

永豐金控（2890）指出，去年子公司永豐銀參與發行綠債，今年新增有關社會責任公益相關用途的債券，預計將會投資或放款在相關標的尚，以用於社會效益投資計畫。而目前低利時代，發行債的票面利率也的確較為偏低。

目前一共有三家銀行發行社會責任債券，包括中國信託商銀、凱基銀行也全數加入發行社會責任債。

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