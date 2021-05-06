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10國銀踩警戒線 首季房貸土建融餘額創新高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

央行打房無效？據金管會銀行局今（6）日最新公布第1季底房貸與土建融餘額再度上升至11.76兆元，創下歷史新高錄，且國銀不動產相關放款占比亦達到26.91%，是有公布以來最高紀錄，同時繼去年9月以來再度出現10家銀行已踩「警戒線」，占比超過29%半年來首度出現1家，達到28~29%亦攀高至9家之多。

據銀行法第72條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。今年首季不動產相關放款總額增加2,230億元，總餘額達到11.76兆元，創下歷史新高紀錄，其中房貸餘額也較2月增加544億元。

被問到是否央行第二波打房策略效果不甚明顯？銀行局副局長林志吉表示，央行打炒房主要針對投資額，不影響自主客。此外，不動產放款持續增加是因為有些依原本約定額度陸續動用的關係，建築不能興建一半就不准增加。因此依工程進度，就會增加資金需求。打房效果還需要持續來看，房地合一稅也即將於七月一日上路，金管會會持續觀察政策的效果。

比較從去年12月到今年3月的不動產放款總額，也就是分子部分，分別是11.53兆元、11.63兆元、11.66兆元。今年3月更一舉攀高至11.76兆元，創下史上新高紀錄。

平均占比部份，今年來逐月上升，去年底雖一度降到26.7%，但1月來到26.88%，2月略降至26.78%，但3月又攀高至26.91%。

從個別銀行角度來看，占比已逼近警戒線（27%以上）的公司家數雖然3月跟2月一樣有17家，但是3月超過29%的角數繼半年掛零之後，再度出現1家；28~29%的則從上月的7家提高至9家。不過林志吉說，超過29%的國銀主要是因為分母存款減少的比分子餘額多所致，整體餘額數字還是下降「不用太過在意」。

據金管會6日公布3月房貸餘額8兆1600億元，較上月增加544億元；其中逾放96億元較2月略減2億元，逾放比則維持一樣是0.12%。

至於建築融資部份，餘額達到2兆8731億元，亦增加232億元，此外建築融資逾放金額比較2月亦略增加4億元，逾放比從0.15%略增至0.16%。林志吉表示，主要是有一個建商的個案改列為逾放所致，不過這個案子有相當不動產做為十足擔保。

房貸 金管會

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