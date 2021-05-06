台股大漲外資卻匯出！新台幣連二貶 叩關28元

台北股匯走勢脫鉤。台股指數今（6）日收盤大漲150.92點，終場以16,994.36點作收，但匯銀主管觀察到，外資今日除持續賣超台股外，還匯出逾5億美元，進而促使新台幣匯率收盤貶值3分，收27.99元，連兩貶並為逾一周新低，即將叩關28元，總成交量也擴增至16.86億美元。

匯銀主管指出，「外資連兩天賣超，合計超過200億元了，今天也明顯匯出，估計至少超過5億美元。」

儘管外資瘋狂搶匯，新台幣匯率仍未能貶回28字頭，主要是出口商蜂擁進場拋匯。匯銀主管說，眼見新台幣匯率趨貶、向28元整數大關邁進，場外久候的出口商一湧而上拋售美元，使新台幣匯率獲得支撐，新台幣匯率全天未能觸及28字頭價位。

匯銀主管說，今天可以說是外資與出口商「對作」戲碼，外資大買美元、出口商狂拋匯，雙方你來我往，使總成交量明顯擴增、超過16億美元。

展望後市，匯銀主管分析，若外資持續出走，不排除新台幣匯率將重返28字頭，估計短期內，匯價將位於27.8~28.2元區間波動。

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