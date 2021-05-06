快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

台灣區塊鏈新創被收購 將成東南亞加密貨幣交易所

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

加密貨幣夯，連帶使可交易加密貨幣的交易所平台前景看好，美國Coinbase上市股價大漲，更讓投資者注意交易平台前景。17 Live共同創辦人潘杰賢家族辦公室成立的Turn Capital （龍丞資本）今天宣布，收購台灣創業者陳柏安（Anderson Chen）創辦的區塊鏈新創公司Dapp Pocket 兩款產品，龍丞資本將結合區塊鏈電子錢包、DeFi投資工具，推出新東南亞加密貨幣交易所Coinomo。

Coinomo專注於東南亞消費端的加密貨幣交易所及投資產品組合。潘杰賢收購了Dapp Pocket的兩大產品線，包括去中心化的電子錢包Dapp Pocket，及創新的收益聚合器 Cappuu。用戶可以投資DeFi策略，並透過與全球穩定幣發行商Circle的夥伴關係，協助用戶兌換美元穩定幣 USDC。

潘杰賢年初收購了台灣第一Podcast平台SoundOn，現在再度收購Dapp Pocket旗下的Dapp Pocket及Cappuu兩款產品。此收購案由Turn Capital 新加入的合夥人張鐘予（Evie Zhang）主導。未來將加入全新的Coinomo加密貨幣交易平台，成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。

Dapp Pocket指出，電子錢包Dapp Pocket以Dapp （區塊鏈應用） 和DeFi（去中心化金融）開發；收益聚合器Cappuu則是為一般用戶設計，可以透過信用卡刷卡，兌換美元穩定幣USDC。目前Cappuu是Beta階段，但Dapp Pocket公司的產品已經吸引了超過14萬用戶。

加密世界過去一年來強勁復甦，比特幣的市值最近首度超過一兆美元，全球加密貨幣市場的市值站上了2兆美元，法人與散戶考慮以此作為替代性資產。但進入的難易度與用戶的產品體驗是推廣加密貨幣的兩大痛點。

張鐘予表示，隨著零售加密市場的快速普及，可以運用新併購的商品，在東南亞的零售交易所展開跳躍式的起步。Turn Capital目標是打造讓東南亞符合資格的網路人口百分之百能夠使用的加密交易所。最近摩根大通、星展銀行和淡馬錫共同創立的區塊鏈支付平台Partior實驗，就是透過公與私夥伴關係共同推出。未來1-2年間將出現更大變化。

Dapp Pocket公司創辦人陳柏安年僅 29 歲，6年前在台大資工研究所開始研究區塊鏈技術，2018和同學一起創立Dapp Pocket，創業僅三年即獲得收購。期間陸續獲得AppWorks、TSS （台灣新創競技場）、台大創創中心、台灣科技部等加速器協助。

Turn Capital將與陳柏安共同創立新的Coinomo公司，密切與Dapp Pocket團隊合作，基於Cappuu開發新的Coinomo與OMO Finance平台，積極推廣到東南亞市場，新平台將於2021年6月上線。Dapp Pocket的服務將不受到影響。

東南亞 加密貨幣 區塊鏈

延伸閱讀

乙太幣衝3,455美元 創新高

Chia奇亞幣一夕暴紅 「7檔硬碟概念股」強漲！這波挖礦熱潮會熱到何時？

他靠比特幣致富！ 反捐綠黨逾3000萬 盼禁虛擬貨幣

台灣商場影片紅到國外！老外見一景超羨慕：這裡就是天堂啊

相關新聞

聯電連續七年獲公司治理評鑑前5%

由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第七屆公司治理評鑑公布結果，聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司...

想打疫苗又怕怕？399元疫苗險 疫苗與防疫雙保障

國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，很多人想打疫苗又怕副作用，希望獲得疫苗與防疫雙重保障，最好能夠線上投保方便又防疫，當然...

新台幣升值7.7分 午盤暫收27.913元

新台幣今（7）日午盤升值7.7分，暫收27.913元兌1美元，成交金額4.61億美元；台股開高大漲，新台幣上午盤最高達2...

央行理事罕見受訪 彭博：張建一指台幣政策面臨轉捩點

中央銀行理事、台灣經濟研究院院長張建一在5日接受彭博資訊專訪，表示如果愈來愈多具獲利能力的企業吸引投資人「錢進」台幣，那...

台幣貶 外資匯出5億美元

台北股匯昨（6）日走勢脫鉤，加權指數收盤大漲150.92點，終場以16,994.36點作收，但匯銀主管觀察到，外資昨日除...

證交所評鑑 永豐金列第一級

台灣證券交易所日前公布第七屆上市公司治理評鑑結果，永豐金控再度獲評為第一級，於905家受評上市公司中名列前5%，連兩年蟬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。