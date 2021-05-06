台灣區塊鏈新創被收購 將成東南亞加密貨幣交易所

加密貨幣夯，連帶使可交易加密貨幣的交易所平台前景看好，美國Coinbase上市股價大漲，更讓投資者注意交易平台前景。17 Live共同創辦人潘杰賢家族辦公室成立的Turn Capital （龍丞資本）今天宣布，收購台灣創業者陳柏安（Anderson Chen）創辦的區塊鏈新創公司Dapp Pocket 兩款產品，龍丞資本將結合區塊鏈電子錢包、DeFi投資工具，推出新東南亞加密貨幣交易所Coinomo。

Coinomo專注於東南亞消費端的加密貨幣交易所及投資產品組合。潘杰賢收購了Dapp Pocket的兩大產品線，包括去中心化的電子錢包Dapp Pocket，及創新的收益聚合器 Cappuu。用戶可以投資DeFi策略，並透過與全球穩定幣發行商Circle的夥伴關係，協助用戶兌換美元穩定幣 USDC。

潘杰賢年初收購了台灣第一Podcast平台SoundOn，現在再度收購Dapp Pocket旗下的Dapp Pocket及Cappuu兩款產品。此收購案由Turn Capital 新加入的合夥人張鐘予（Evie Zhang）主導。未來將加入全新的Coinomo加密貨幣交易平台，成為東南亞新用戶及主流族群進入虛擬貨幣世界的入口。

Dapp Pocket指出，電子錢包Dapp Pocket以Dapp （區塊鏈應用） 和DeFi（去中心化金融）開發；收益聚合器Cappuu則是為一般用戶設計，可以透過信用卡刷卡，兌換美元穩定幣USDC。目前Cappuu是Beta階段，但Dapp Pocket公司的產品已經吸引了超過14萬用戶。

加密世界過去一年來強勁復甦，比特幣的市值最近首度超過一兆美元，全球加密貨幣市場的市值站上了2兆美元，法人與散戶考慮以此作為替代性資產。但進入的難易度與用戶的產品體驗是推廣加密貨幣的兩大痛點。

張鐘予表示，隨著零售加密市場的快速普及，可以運用新併購的商品，在東南亞的零售交易所展開跳躍式的起步。Turn Capital目標是打造讓東南亞符合資格的網路人口百分之百能夠使用的加密交易所。最近摩根大通、星展銀行和淡馬錫共同創立的區塊鏈支付平台Partior實驗，就是透過公與私夥伴關係共同推出。未來1-2年間將出現更大變化。

Dapp Pocket公司創辦人陳柏安年僅 29 歲，6年前在台大資工研究所開始研究區塊鏈技術，2018和同學一起創立Dapp Pocket，創業僅三年即獲得收購。期間陸續獲得AppWorks、TSS （台灣新創競技場）、台大創創中心、台灣科技部等加速器協助。

Turn Capital將與陳柏安共同創立新的Coinomo公司，密切與Dapp Pocket團隊合作，基於Cappuu開發新的Coinomo與OMO Finance平台，積極推廣到東南亞市場，新平台將於2021年6月上線。Dapp Pocket的服務將不受到影響。

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