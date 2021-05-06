快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保險局宣布疫苗險開放網路投保 即日生效

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會保險局今（6）日宣布配合疫苗接種計畫，開放疫苗險可在網路上投保，即日起公布生效。圖為長榮空服員前往部立桃園醫院接種疫苗示意圖。 報系資料照／記者陳俊智攝影
金管會保險局今（6）日宣布配合疫苗接種計畫，開放疫苗險可在網路上投保，即日起公布生效。圖為長榮空服員前往部立桃園醫院接種疫苗示意圖。 報系資料照／記者陳俊智攝影

中央流行疫情中心公布截至昨日為止，已有6萬人接種新冠肺炎疫苗，國人接種率不夠高，下周即將開放65歲銀髮族與軍人投保；金管會保險局今（6）日宣布配合疫苗接種計畫，開放疫苗險可在網路上投保，即日起公布生效。保險局最近二年來開放產險業的網投商品除疫苗外，尚有登山綜合險及海域活動險。

金管會核准兩家產險公司可以銷售疫苗保單，富邦產險年繳保費最低228元可買到35萬元保障；美商安達牽險226元可買到44萬4,000元保障，都針對施打疫苗的不良反應提供保障，不過，富邦產險範圍較大，各種疫苗都保，安達則僅承保新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

金管會保險局說，配合嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫，鼓勵保險業開發多元的保險商品，保障國人接種疫苗所生之相關風險，以提升接種法定傳染病疫苗之意願，考量現行保險業已開辦疫苗接種保險商品，為提供消費者更多元、更即時之投保管道，增訂疫苗接種綜合保險商品為網路投保之財產保險商品。

此外，為健全保險業之個人資料防護效能，金管會同時也修正「保險業辦理電子商務應注意事項。按現行規定已明定保險業辦理電子商務業務應取得資訊安全管理系統（ISO 27001）認證，考量保險業辦理網路投保業務及網路保險服務，擁有大量個人資料，為強化個人資料防護效能，增訂應取得個人資料管理系統（Personal Information Management System, PIMS）認證之相關規定，又為使辦理電子商務業務之保險業有適當期間予以調整，明定該個人資料管理系統（PIMS）之認證規定，自本次修正後一年生效。

保險 疫苗 金管會

延伸閱讀

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

輝瑞疫苗以色列實測 僅1劑保護力幾近腰斬

新冠肺炎疫情升溫　賴銘偉接種AZ疫苗曝身體狀況

世衛評估北京科興疫苗有效 歐盟展開滾動審查

相關新聞

聯電連續七年獲公司治理評鑑前5%

由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第七屆公司治理評鑑公布結果，聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司...

想打疫苗又怕怕？399元疫苗險 疫苗與防疫雙保障

國內新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，很多人想打疫苗又怕副作用，希望獲得疫苗與防疫雙重保障，最好能夠線上投保方便又防疫，當然...

新台幣升值7.7分 午盤暫收27.913元

新台幣今（7）日午盤升值7.7分，暫收27.913元兌1美元，成交金額4.61億美元；台股開高大漲，新台幣上午盤最高達2...

央行理事罕見受訪 彭博：張建一指台幣政策面臨轉捩點

中央銀行理事、台灣經濟研究院院長張建一在5日接受彭博資訊專訪，表示如果愈來愈多具獲利能力的企業吸引投資人「錢進」台幣，那...

台幣貶 外資匯出5億美元

台北股匯昨（6）日走勢脫鉤，加權指數收盤大漲150.92點，終場以16,994.36點作收，但匯銀主管觀察到，外資昨日除...

證交所評鑑 永豐金列第一級

台灣證券交易所日前公布第七屆上市公司治理評鑑結果，永豐金控再度獲評為第一級，於905家受評上市公司中名列前5%，連兩年蟬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。