保險局宣布疫苗險開放網路投保 即日生效

中央流行疫情中心公布截至昨日為止，已有6萬人接種新冠肺炎疫苗，國人接種率不夠高，下周即將開放65歲銀髮族與軍人投保；金管會保險局今（6）日宣布配合疫苗接種計畫，開放疫苗險可在網路上投保，即日起公布生效。保險局最近二年來開放產險業的網投商品除疫苗外，尚有登山綜合險及海域活動險。

金管會核准兩家產險公司可以銷售疫苗保單，富邦產險年繳保費最低228元可買到35萬元保障；美商安達牽險226元可買到44萬4,000元保障，都針對施打疫苗的不良反應提供保障，不過，富邦產險範圍較大，各種疫苗都保，安達則僅承保新冠肺炎（COVID-19）疫苗。

金管會保險局說，配合嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫，鼓勵保險業開發多元的保險商品，保障國人接種疫苗所生之相關風險，以提升接種法定傳染病疫苗之意願，考量現行保險業已開辦疫苗接種保險商品，為提供消費者更多元、更即時之投保管道，增訂疫苗接種綜合保險商品為網路投保之財產保險商品。

此外，為健全保險業之個人資料防護效能，金管會同時也修正「保險業辦理電子商務應注意事項。按現行規定已明定保險業辦理電子商務業務應取得資訊安全管理系統（ISO 27001）認證，考量保險業辦理網路投保業務及網路保險服務，擁有大量個人資料，為強化個人資料防護效能，增訂應取得個人資料管理系統（Personal Information Management System, PIMS）認證之相關規定，又為使辦理電子商務業務之保險業有適當期間予以調整，明定該個人資料管理系統（PIMS）之認證規定，自本次修正後一年生效。

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