疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖成擔任主持人，分兩階段對談：退休理財場次與談人：新光人壽總經理黄敏義、中華民國退休基金協會理事長王儷玲、貝萊德投信總經理佘曉光。
健康樂齡場次與談人：iHealth 創辦人暨執行長王允照 、新光醫院副院長洪子仁、樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。
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