疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖成擔任主持人，分兩階段對談：退休理財場次與談人：新光人壽總經理黄敏義、中華民國退休基金協會理事長王儷玲、貝萊德投信總經理佘曉光。

健康樂齡場次與談人：iHealth 創辦人暨執行長王允照 、新光醫院副院長洪子仁、樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。 中華民國退休基金協會理事長王儷玲。記者林俊良／攝影 經濟日報副社長周祖誠。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖誠（左起）擔任主持人，分兩階段對談，與談人：iHealth 創辦人暨執行長王允照、新光醫院副院長洪子仁、中華民國退休基金協會理事長王儷玲、新光人壽總經理黄敏義、貝萊德投信總經理佘曉光、樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，iHealth 創辦人暨執行長王允照。記者林俊良／攝影 新光人壽總經理黄敏義。記者林俊良／攝影 新光醫院副院長洪子仁。記者林俊良／攝影 新光人壽總經理黄敏義。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良／攝影 中華民國退休基金協會理事長王儷玲。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖誠（左起）擔任主持人，分兩階段對談，與談人：iHealth 創辦人暨執行長王允照、新光醫院副院長洪子仁、樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖誠（左起）擔任主持人，分兩階段對談，與談人：中華民國退休基金協會理事長王儷玲、新光人壽總經理黄敏義、貝萊德投信總經理佘曉光。記者林俊良／攝影 iHealth 創辦人暨執行長王允照。記者林俊良／攝影 樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良／攝影 新光醫院副院長洪子仁。記者林俊良／攝影 貝萊德投信總經理佘曉光。記者林俊良／攝影 疫情下退休理財及健康樂齡專家論壇，由經濟日報與新光人壽共同主辦，經濟日報副社長周祖誠（左起）擔任主持人，分兩階段對談，與談人：iHealth 創辦人暨執行長王允照、新光醫院副院長洪子仁、中華民國退休基金協會理事長王儷玲、新光人壽總經理黄敏義、貝萊德投信總經理佘曉光、樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良／攝影

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