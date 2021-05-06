國內三成媽媽不運動 75%有人陪就願意健身

母親節即將到來，南山人壽針對母親的運動習慣與健康議題進行調查，發布「圈住媽媽的健康」調查結果，有30%的媽媽沒有運動習慣，媽媽們最在意的疾病為癌症、心血管疾病，且自認最需要加強的保險保障前四名分別為長照險或失智保障、住院手術、重大疾病或特定傷病保障、癌症。

南山人壽針對母親的運動習慣與保險保障，向媽媽們以及年滿20歲以上的子女發出問卷調查，調查時間從2021年4月12日至2021年4月30日止，蒐集約3萬份問卷，調查結果顯示，有30%的媽媽完全沒有運動習慣。

進一步了解無運動習慣的原因，超過60%的媽媽主要因為工作繁忙無法運動，但是有75%的媽媽表示，有家人好友陪伴會更提高對健身運動的興趣，顯示有非常多媽媽平時疏於維持運動習慣，但是若有孩子的陪伴與鼓勵，媽媽們會更願意花時間運動，也會提高對健身的興趣。至於媽媽們最喜愛的運動主要為健走，佔七成。

母親健康狀況方面，媽媽與子女最在意的疾病為癌症(64%)、心血管疾病(58%)、高血壓或中風(49%)。至於如何追求健康，多數媽媽選擇透過保持心情愉快、培養良好飲食習慣、維持良好運動習慣，來追求健康的身體狀態。

值得特別注意的是，對於將來可能面臨的健康狀況問題，該如何準備相關保障，調查結果顯示，媽媽們認為自己最需要加強的保險保障為長照險或失智保障(44%)，第二名是住院手術(41%)，第三名為重大疾病或特定傷病保障(37%)、第四名為癌症(33%)、第五名則是意外或失能保障(30%)。而子女覺得媽媽需要規劃的前五大保險保障也是這五項。

針對媽媽最在意的保險保障類型，南山人壽建議，不論是新手媽媽還是中高齡的媽媽，都可以優先檢視自己在「住院手術、重大疾病及重大傷病、癌症」的三大保障內容，了解自己的需求與風險缺口，及早開始規劃保險保障。

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