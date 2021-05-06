全球利率續低迷 雙外銀推出1%美元高利存款搶眼球

緊接在台幣活存利率加碼、刷卡繳稅免手續費再加分期優惠之後，滙豐銀加大消金業務，推出3個月天期1%高利美元定存，加大力度搶進財富管理商機。金融市場普遍認為，歐美施打疫苗進度加快，經濟復甦可預期，目前金融機構正在調整手中存款結構，包括調高美元存款比重，以利海外投資以及海外放款需求。

為了讓財富管理客群有更多的資金停泊選擇，滙豐(台灣)商業銀行推出極具指標意義的美金高利定存加碼，即日起 至 2021 年 6 月 30 日止，滙豐「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客戶 (含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行(OBU)客戶)只要符合條件，均能享受三個月期年息最高1%的美金定存優利。

渣打也銀推出「美利迎春」美金活存加碼專案，最高1％，但至少活存新增資金門檻11萬美元以上。

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