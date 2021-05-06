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新台幣貶值1.9分 午盤暫收27.979元
新台幣今（6）日午盤貶值1.9分，暫收27.979元兌1美元，成交金額7.86億美元；台股早盤開高，一度再攻上萬七，新台幣上午盤最高達27.928元兌1美元，升值2分。
美股漲多跌少，僅那斯達克指數下跌，台股今日以16,925.52點上漲開出指數一度拉升至17,088.73點，午盤後一度翻黑，新台幣早盤以27.94元兌1美元，升值2分開出。
新台幣上午盤最高達27.928元兌1美元，升值2分，最低則是27.98元兌1美元，貶值2分，午盤以27.979元兌1美元暫收。
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