新台幣升值5.7分 午盤暫收27.922元
新台幣今（4）日午盤升值5.7分，暫收27.922元兌1美元，成交金額5.31億美元；台股早盤早盤以17,249.56點上漲開出，盤中翻黑大跌，新台幣一度觸及27.899元兌1美元，升值8分。
美股周一漲跌互見， 台股今日開盤上漲，盤中翻黑，一度下滑至16,647.61點，大跌574.74點，月線失守，新台幣早盤以27.94元兌1美元，升值3.9分開出。
新台幣上午盤最低達27.949元兌1美元，升值3分，最高達27.899元兌1美元，升值8分，午盤暫收27.922元。
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