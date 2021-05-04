柬埔寨疫情加劇封城3周 一銀金邊分行已恢復部分營運

柬埔寨近期爆發新冠肺炎的本土案例，確診人數急驟增加，第一金控（2892）子公司第一銀行金邊分行為落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，提供緊急必要的金融服務。

考量新冠肺炎疫情持續升溫，柬埔寨政府宣布金邊市及甘拉省大金甌市自4月15日至5月5日止全面封城，並於4月17日提升管制措施，金融機構雖得持續營業，但上班人員須事先向政府申請核准。

第一銀行於4月19日起，金邊分行為確保當地金融服務不中斷，初期依當地政府要求先暫停金邊市內八家支行營業，後隨政府動態管制措施，4月29日逐步恢復部分支行基本營運，外省暹粒支行則不受影響照常營業。

第一銀行表示，相較部分金融同業以全面暫停營業方式因應疫情，第一銀行金邊分行考量暫停金融服務，恐嚴重影響當地居民日常生活，在落實防疫措施前提下，持續以維持低限度方式營運，以確保金融服務不中斷。

第一銀行金邊分行成立於1998年，在柬埔寨經營超過20年，為最早進入柬埔寨的臺資銀行，也是第一批進入柬埔寨的外資銀行，目前在柬埔寨營業據點高達10個，營業據點遍佈整個大金邊市，並已擴展至外省暹粒市。

金邊分行去年稅前盈餘達4,708萬美元，居第一銀行海外分行之冠，今年第1季獲利更較去年同期成長高達37％，整體獲利在臺資銀行排名第一，超過九成獲利為當地企業及人士。

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