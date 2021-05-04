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新台幣早盤升值7.9分 一度觸及27.9元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今（4）日早盤以27.94元兌1美元，升值3.9分開出。 圖／聯合報系資料照
新台幣今（4）日早盤以27.94元兌1美元，升值3.9分開出。 圖／聯合報系資料照

新台幣今（4）日早盤以27.94元兌1美元，升值3.9分開出；台股早盤以17,249.56點上漲開出，早盤翻黑，新台幣一度觸及27.9元兌1美元，升值7.9分。

美股周一漲跌互見，道瓊工業指數上漲238點，或0.70%，收34113點；標普500指數上漲11.48點，或0.27%，收4192.66點；Nasdaq 指數下跌67.55點，或0.48%，收13895.1點；費半指數下跌35.6點，或1.14%，收3073.37點。

台股今日開盤上漲，早盤翻黑，一度下滑至16,975.63點，月線失守，新台幣早盤最低達27.949元兌1美元，升值3分，一度觸及27.9元兌1美元，升值7.9分。

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