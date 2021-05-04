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全大運台南成大登場 永豐銀提供零接觸金融支付工具

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
永豐銀行董事長陳嘉賢（前排左四）率領公司主管及同仁 ，與成大校長蘇慧貞（前排左五）一同為全大運加油喝采 。圖/永豐銀行提供
永豐銀行董事長陳嘉賢（前排左四）率領公司主管及同仁 ，與成大校長蘇慧貞（前排左五）一同為全大運加油喝采 。圖/永豐銀行提供

永豐銀行導入創新科技，於5月14日開幕、國立成功大學主辦的「110年全國大專校院運動會」活動中，提供零接觸金融支付工具，力挺學子在賽事期間盡情揮灑。

永豐銀行表示，為協助110全大運順利舉行，永豐提供QR Code掃碼捐款及發行聯名儲值卡，同時協助賽事場館周邊或台南在地商家建置「永豐Scan & Pay」等多元工具，讓學子在場下享有安全的空間、場上更能發揮實力。

永豐銀行表示，協助建置QR Code掃碼捐款（永豐線上捐款平台）服務 ，方便民眾彈指援助台灣基層運動的發展，全程去現金化並支援三大行動支付，省時又方便；永豐也與成大合作發行兼具儲值暨簽帳消費功能的「全大運聯名儲值卡」，邀請參與決賽的選手、教練或領隊體驗行動支付的便利性，儲值卡內含永豐贊助的百元儲值金，5月底前完成記名，永豐再招待大杯鮮奶茶。

成大未來館前廣場於全大運開幕前夕（5月8日）將舉辦「府城好客」聖火迎賓市集為賽事暖身；永豐銀行指出，已協助約60間商家建置「永豐Scan & Pay」，提供安全、便利的支付工具，消費者開啟QR Code掃描器，輕輕一掃商家的收款QR Code即完成信用卡付款消費。

永豐銀行董事長陳嘉賢（圖中戴墨鏡者）與全大運聖火隊熱情擊掌。圖/永豐銀行提供
永豐銀行董事長陳嘉賢（圖中戴墨鏡者）與全大運聖火隊熱情擊掌。圖/永豐銀行提供

永豐銀行 捐款 儲值卡

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