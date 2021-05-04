風險情緒正向 信用債市動能改善

美國政府宣布新支出與稅收法案，聯準會政策利率按兵不動，市場展望樂觀，債市風險情緒正向。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除高收益債市資金呈淨流出外，投資級債與新興市場債分別迎來69.1億與7.6億的資金淨流入，且動能皆較前一周有所增溫。

安聯投信指出，美國總統拜登宣布1.8兆美元的10年期計畫加大對家庭支出的支持，加上聯準會最新利率決策會議宣布當前利率與購債計畫將維持不變，並釋放經濟風險下降訊號，市場對經濟復甦期待升溫，美國10年期公債殖利率單周小幅收漲至1.63%水準。觀察全球債市，包括全球政府債券、通膨連結債及MBS房貸擔保債券等避險型資產單周多收跌，風險取向較積極的信用債表現則是較佳，呼應當前市場樂觀情緒。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，展望債券市場，隨著景氣與回溫與原物料價格回升，第二季美債殖利率可能續揚，短線上雖會衝擊部分風險性資產表現，但因此時資金仍然充沛，殖利率走高有望吸引部分資金回流債券資產，高息債券將相對受惠；此外，景氣回溫有助於企業營運及獲利的提升，有望從基本面改善信用債市體質。

許家豪表示，對許多債券投資者來說，最重要的便是較佳收益率及可控的違約率，而在全球債市中，新興市場債往往具有較同級債券更佳的殖利率。舉例來說，截至4月止，新興市場公債的殖利率為約4%左右，明顯高於全球公債的0.49%；與此同時，新興亞洲高收益債殖利率更已來到逾7%的水平，提供了較評級相近的成熟市場高收益債更佳的收益率，且在疫情雜音對市場的影響逐漸降低下，新興市場債有望受惠於疫後轉佳的風險情緒，後市有潛在成長空間。

在新興市場債的觀察指標上，許家豪表示，由於美國通膨將是牽動聯準會往後貨幣政策的重點，並對未來三個月全球債市投資會帶來關鍵的影響，首應密切關注。其次，金融市場的穩定度將對債市－尤其是新興市場債帶來明顯的影響，故應留意包括反映股票波動度的VIX指數、債券波動度的MOVE指數以及新興市場貨幣波動度；而截至4月中，此三項指標的波動度皆較數月前逐漸降低，偏穩定的金融市場有助於新興市場債後市的表現。