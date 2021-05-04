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富蘭克林投顧 擔任美盛全球系列基金總代理人

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

全球投資專家富蘭克林證券投顧獲金管會核准自5/3起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人，負責處理美盛全球系列基金申購、買回、轉換及其他事宜，原旗下22檔基金同時併入富蘭克林基金行列，既有投資人權益非但不受影響反而更加值，同享富蘭克林優質基金理財諮詢和便捷的線上交易平台服務。富蘭克林坦伯頓基金集團2020年購併美盛集團，強強合作之後，不只總資產規模來到近1.5兆美元，拓展跨資產投資管理能力也有立竿見影之效，經理團隊各擁擅場，有利提升基金操盤管理，富蘭克林與原美盛的投資人是最大贏家。

美盛精選基金出列 致富版圖更完整

富蘭克林坦伯頓基金集團完成購併美盛集團後，對全球資產管理版圖將是強上加強，涵蓋「凱利投資」、「銳思投資」、「西方資產」等實力堅強的投資團隊，大幅提升跨資產的投資管理能力，超過1300位投資專家遍布在全球超過20個國家。

富蘭克林投顧在臺取得美盛全球系列基金總代理人資格，國民的基金陣容更堅強，加上可供銷售與顧問服務的富蘭克林華美投信25檔基金，總基金數已擴增到103檔。綜觀22檔美盛全球系列基金自2015年在臺服務國人起，迄今累積得到國內五大基金獎共25座，經理團隊的操盤績效顯著，旗下像是美國小型公司與美國價值股票型基金、美盛凱利基礎建設價值基金，以及高收益類型的債券型基金，如美盛西方資產美國高收益債券基金，在台灣已有高知名度與忠實投資人支持。

就資產規模與基金類型而言，富蘭克林與美盛聯手，可望發揮一加一大於二的效益，投資人亦是最大贏家。以深度投資美股為例，富蘭克林是公認的美股基金領導品牌，現今再添「美盛銳思美國小型公司機會基金」，以及結合ESG投資的全球型「美盛凱利基礎建設價值基金」兩大生力軍，大幅提升在美國中小型股與合乎政策趨勢的基建等領域的操盤戰力。此外富蘭克林債券型基金原先就陣容華麗，也因為有甫獲今年理柏台灣基金獎「美國高收益債券」三年、五年期獎項的「美盛西方資產美國高收益債券基金」的助攻，提供偏好配息收益題材的投資人多樣選擇。

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