經濟日報辦金融座談 明中山大學開講

為讓金融知識走入校園，讓大學學子瞭解最新金融趨勢、與政策方向，經濟日報將主辦「金融座談巡迴系列」，邀請金管會主委黃天牧親自前往大學院校與金融相關科系學生面對面。周三（5）日將在中山大學舉辦今年第三場校園講座，主題為「邁向金融科技新紀元」。

本次校園講座，黃天牧將發表演講，說明我國發展金融科技的現況，同時邀請金融總會秘書長吳當傑、集保結算所董事長林修銘、中山大學財務管理系主任王昭文共同與談。

本次校園講座由經濟日報與中山大學共同主辦，金融總會、集保結算所協辦。

科技快速發展，為金融業帶來衝擊，但也帶來新的機會。金融科技成為當今的新顯學，如何建構安全的金融資訊環境，並形塑友善的金融科技發展生態系，以促成金融科技相關服務或商業模式推出，提升金融服務效率、可及性、使用性及品質，為外界所期待與關注。希望透過此次校園座談，除讓學子瞭解最新發展情形，也希望藉由專家與談，共同激盪出未來發展之道。

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