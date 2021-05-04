證交所線上引資 起跑

臺灣證券交易所繼去年6月與永豐金證券共同舉辦「Taiwan Double Good」線上臺灣投資說明會後，在目前國際商旅活動仍受新冠肺炎疫情影響下，為持續搭建臺灣優質企業與國際機構投資人之間更即時有效的溝通橋梁，於昨（3）日起至7日再次攜手永豐金證券共同舉辦「2021 SinoPac & TWSE Online Conference」線上臺灣投資說明會。

本次活動預計邀請六家臺灣上市公司，以視訊的方式與國際投資人進行小型群體會議。為配合歐洲地區投資人之時差，各場會議集中於每日下午時間舉行，期能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

新冠肺炎疫情影響雖然逐漸趨緩，惟實體會議及大型活動在短時間內仍無法回復疫情前之榮景，本次活動安排多場專題演講，持續行銷臺股、介紹臺灣優質企業，並就ESG發展、臺灣創新板等議題與國際投資人溝通，傳達臺灣資本市場係具穩定良好表現以及適宜投資環境。

投資說明會期間，除安排上市公司與全球機構投資人進行簡報外，有三場主題式專題演講，分別已在昨日下午由英國Baillie Gifford資產管理公司發表「E&S under Spotlight」專題演講，及今（4）日由證交所分享臺灣資本市場之近期表現並介紹將於第3季推出的臺灣創新板，演講題目為「New Listing Business on TWSE」，期能將更多元的優質投資標的介紹給國際機構投資人。

後由國立政治大學國際關係研究中心副研究員甘逸驊就臺灣國際關係、政策及經濟發表專題演講。第三場接續由PwC Taiwan張瑞婷會計師及永豐投顧張家恩分析師介紹Sustainability Accounting Standards Board （SASB）與SinoPac+ ESG Rating System，並與證交所公司治理部代表共同分享臺灣資本市場ESG發展經驗。

證交所高度重視各方市場參與者的權益，本次活動之各場次專題演講、上市公司簡報內容影片將置於Webpro3.0影音傳播網，投資人可隨時聽取簡報，不受時間限制。因本次活動目標對象為國際機構投資人，故全程將以英語進行。活動影片將於各場次結束後陸續上傳。（網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=161）

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