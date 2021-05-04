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恒生滬深港特選企業 富邦提資格認可申請
富邦投信昨（3）日遞件申請「恒生滬深港（特選企業）300指數」資格認可，這是投信公司今年第三件（合計三檔）ETF標的指數資格認可申請案。
臺灣證券交易所表示，根據送件資料顯示，「恒生滬深港（特選企業）300指數」係由恒生指數有限公司所編製及維護。該指數係於香港交易所主板上市的股票暨上海交易所及深圳交易所上市的A股中，依A股及合格之港股（最近一個會計年度內，逾50%收入、資產或利潤來自中港澳），挑選具一定流動性之股票，再依市值排序，以表彰於大陸、香港及澳門營運，總市值最大的300家香港及中國上市公司之表現。
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