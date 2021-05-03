富邦金市值暴衝 蔡明忠、蔡明興一天身價大增逾24.6億

富邦金（2881）股利政策獲投資人青睞，股價今（3）日一天大漲4.6元，不只是最後收盤金控本身市值7,040億元，成台股前七大，富邦集團大董蔡明忠與富邦金董事長蔡明興兄弟二人「身價」也隨之水漲船高。從3月底二人在公開資訊觀測站申報持股餘額數計算，二人個人手中持股富邦金的市值，光今天短短一天就暴增24億餘元，市值增長相當驚人。

富邦金今天收盤價68.8元，大漲7.17%，較前一天收盤價64.2元，上漲4.6元，其中據公開資訊觀測站所載，截至3月底最新數字，蔡明興本人持有富邦金3.27億股，等於持股市值來到將近225億元．較前一天增加超過15億元；

蔡明忠從2016年開始屢次將持股進行公益信託等，持股較蔡明興大減，去年又減持1億股，截至今年3月底最新數字，總計持有富邦金持股僅剩下2.085億股，以昨日收盤價計算，手中持股總市值亦達到143.45億元左右，較前一天增加將近9.6億元左右。

蔡明忠、蔡明興兄弟二人手上持有富邦金的股票，光一天上漲4.6元，身價就因此合計大增將近24.64億元，總持有市值高逾368億元，顯見股市增漲個人財富速度驚人。

不過富邦蔡家兄弟還不是富邦金股價上漲最大受惠者，富邦金最大持股股東其實是台北市，持有富邦金持股高達13.41億股，光富邦金一天上漲7.17%，北市手上持有富邦金的市值，就因此暴增高達61億元之多。

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