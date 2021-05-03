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中信金公告資產管理子公司大減資56% 原因在這裡

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
中信金控南港總部。 圖／聯合報系資料照片
中信金控南港總部。 圖／聯合報系資料照片

中信金控（2891）的資產管理子公司今(3)日舉行股東臨時會，通過辦理減資30億元，減資比率高達56%，減資後股本剩下23億5,882萬元。中信金財務長邱雅玲表示，此舉旨在提高中信金的整體資本運用效率，中國信託資產管理公司還是會繼續存在。

中信資產管理的股東臨時會，依金控法規定，由該公司的董事會代行。中信資產管理今日董事會也通過，打算競標高雄地區的法拍物件，以掌握台商回流衍生的工業區廠房商機。

邱雅玲表示，中信資產管理減資是為了提升整個金控的資本運用效率。中信金原本透過中信資產管理持有大陸的仲信國際融資租賃，去年10月29日，兩家子公司的董事會通過，把股權改由中信金的另家子公司中國信託創投持有。

中信資產管理把仲信租賃的股權全部賣給兄弟公司中信創投資之後，下一步就是把多餘的資本打回給金控母公司，讓中信金把這些錢做更有效的應用，中信資產管理今日股東會通過辦理減資30億元，即在踐行此事。

中信資產管理大幅減資56%，外界關心公司還會存在嗎？邱雅玲表示，中信資產管理可以協助兄弟公司中國信託商業銀行活化其持有的不動產，也能參與投資法拍市場，以及發展都更業務，仍有其利基，因而公司的執照還是會繼續留著。

中信資產管理今日董事會就通過，將競標高雄地區的法拍案件。據了解，隨著台商資金回流，以往因為企業經營不善，成為法拍物的工業區廠房，需求活絡。

中信資產管理去年在高雄就處理了兩件工業區廠房的法拍案，得標後短短不到一年就獲利出脫，本次欲競標的法拍案，也是工業區廠房，金額逾3億元，因為金額較高，獲利空間也有機會比去年那兩件要大。

中信金控 中國信託商業銀行 減資

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