合庫榮獲2021遠見CSR「公益推動組」楷模獎

2021第17屆《遠見》CSR企業社會責任獎揭曉，合庫金控（5880）獲頒「公益推動組」楷模獎，今（3）日頒獎典禮上由合庫金控董事長雷仲達親自受獎。本屆遠見評審團肯定合庫長期耕耘多項公益活動，尤其對扶持體育發展，提高臺灣國際能見度，更是精神可嘉；此外，面臨老齡化社會，領先推出商業型以房養老等長照金融商品，以靈活創新態度，落實支持長照政策。

合庫自1947年創立桌球隊迄今，陸續成立棒球隊及羽球隊，已連續74年協助台灣體育發展，為了成為桌球、羽球、棒球三支球隊優秀運動員實現夢想的強力後盾，近期每年均提撥新台幣1億元以上經費培養優秀選手，讓選手們無後顧之憂，專心精進球技並積極參與國內外賽事，使台灣於世界體壇發光發熱。為普及全民運動風氣，除舉辦學齡孩童育樂營、與各級學校建教合作外、更舉辦各類運動賽事，並連續12年榮獲教育部體育署「體育推手獎」最高殊榮的肯定。

合庫除紮根體育以培養全民「健康力」，另為落實「照顧力」，在2003年起舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動，善用全台270家分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需要幫助的弱勢團體，依其需求給予最實質溫暖的協助，積極關懷偏鄉弱勢，十餘年來業已完成近170場次、捐助總金額約1,700萬元，每年受惠人數約2,000人，成果深獲各界肯定。值此新冠肺炎疫情期間，許多社會福利機構的募款活動也受到影響，在雷董事長的支持下，本年初寒冬送暖活動捐助機構、金額均較以往為高，希望藉此拋磚引玉，喚起國人對社會公益的關注。

此外，合庫人壽自2013年起透過每張房貸壽險提撥300元捐款支持「家庭照顧者關懷總會」設立喘息學院、照顧咖啡館、照顧電視台及每年度產官學跨界研討會等，並舉辦全省巡迴演唱會、市集、園遊會等活動宣傳政府長照資源，今年更結合集團「健康力」球隊之資源，與國健署共同推廣「樂活自在」網站，首創結合「身體」、「心理」、「社交」三指數提醒繁忙的現代人輕鬆掌握自身健康狀況，並提供客製化行動建議，積極打造國人樂活自在的健康生活。

合庫金控除日前榮獲「2020 TCSA台灣企業永續報告金獎」與獲英國標準協會(BSI)頒予「永續韌性傑出獎」，連續獲選納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股與卓越雜誌「最佳企業社會責任獎」等評比外，本次再獲2021遠見CSR「公益推動組」楷模獎肯定，未來仍將秉持永續經營理念，持續善用金融業核心職能與影響力，結合集團力量，善盡企業社會責任，共創永續、樂活的美好社會。

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