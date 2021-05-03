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日職／吳念庭碰到爭議判決 兩分打點逆轉二壘打遭沒收

國泰金董座蔡宏圖再度榮獲「亞洲企業領袖獎」

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

「第16屆亞洲最佳公司治理獎」獲獎名單出爐，國泰金控（2882）蟬聯「亞洲地區傑出企業公司治理獎」，董事長蔡宏圖也二度榮獲「亞洲企業領袖獎」(Asian Corporate Director Recognition Award) ，雙重國際肯定顯示國泰金控在責任投資、環境永續、社會參與、公司治理各面向接軌國際，迎向全球化。

總部位於香港的「亞洲公司治理雜誌」，每年皆透過「公開資訊」對知名企業進行評選、頒發獎項，主要是表揚亞洲各國、地區標竿企業在投資人關係、企業社會責任、商業道德、環境責任、財務表現等各區塊的亮眼成績，作為其他企業、團體效法的模範。

國泰長期秉持「誠信、當責、創新」的企業核心價值、持續精進公司治理，國泰金控董事長蔡宏圖致力推動數位創新、延攬多元跨界人才，建構數位與數據生態圈，完善客戶數位體驗。目前國泰金控在台灣及海外共有838處營業據點，員工總數 5.7萬人，2020年稅後純益760億元，總資產突破10兆元，締造歷史新高。

「氣候、健康、培力」是國泰永續策略發展的三大主軸。氣候變遷是全球最迫切的風險之一，國泰金控遵循TCFD進行氣候相關風險辨識與評估，設立工作小組，掌握財務衝擊與管理；亦善盡投資核心職能，參與多項國際倡議活動，且連續四年舉辦「氣候變遷論壇」，擴大影響力。國泰向來重視社會大眾的身心健康，從2015年起舉辦員工減重比賽，累積6.5萬名參與者總減12萬公斤，每位參與者每減1公斤，便捐出100元用於安裝太陽能板，並將出售綠電收入捐給NGO以從事銀髮健康促進，完成「循環公益」模式；

另外，國泰人壽結合外溢保單，將保險從「事後補償」功能提升到「事前預防」，自2018年推出Cathay Walker計畫，引導客戶養成健康習慣，截至2020年底累積步數達到3,893億步(相當於來回月球317趟)。在培力主軸面向，國泰重視員工職能發展，也期望能落實年輕世代培育，將持續投入大量集團資源，提供實習機會、推動產學合作，深化產業與學術的連結。

國泰採用國際可持續金融框架，全面將環境/社會/治理（ESG）理念作為經營準則，以公司治理為核心，善用企業的核心職能，落實在營運管理中，維護利害關人權益，對社會及環境產生正面美好的價值。國泰金控與國際接軌的成績有目共睹，除了「亞洲最佳公司治理獎」，另已連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)「新興市場成分股」、連續3年入選「世界指數」成分股，且在「亞洲永續報告獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「The Asset ESG 獎」等國際評比也屢獲肯定。

國泰金控

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