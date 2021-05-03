台泥蟬聯遠見CSR傳產首獎 創最佳成績

遠見企業社會責任獎今天揭曉，台泥（1101）榮獲包括ESG綜合績效「傳統產業組」首獎、傑出方案「環境友善組」首獎以及「社會創新獎」楷模獎三項大獎肯定，並連續兩年獲得台灣傳產首獎最高榮譽，再創最佳成績。

遠見評審團認為，台泥超前布局多項能資源管理，以國際水準設立自我高標，勇於宣示2050年碳中和目標，突破傳統高污染產業之刻板，近年創新轉型，與社會溝通成效佳，為台灣傳統產業立下標竿。

今天頒獎典禮，由台泥總經理李鐘培代表領獎。李鐘培轉述，台泥董事長張安平說：人有國界，但地球溫度、氣候跟病毒是沒有國界的。地球暖化危機，已經直面撲向我們而來，從現開始的未來十年，將左右人類前進的方向，台泥已全面啟動，站在時間的軌跡上一步步向前推進。

台灣水泥深化E、S、G永續發展。在環境（Environmental）面向，台泥接軌國際標準，並結合AI人工智慧精準管理，2019年成為東亞首家承諾並完成設定科學基礎減碳目標SBT的水泥企業。

在社會（Social）面向，台泥關注少子化問題，推出育兒支持計畫，自2021年起發放生育獎勵金，第1胎補助1萬元，第2胎補助2萬元，第3胎補助5萬元，以減輕同仁育兒負擔。2020年生育補助申請人數成長46%。另外台泥首創退休雙軌制，60歲以上員工加乘提撥持股信託，可多累積退休準備金；已退休員工，提供每兩年一次健康檢查，醫療、意外、壽險三重保障。

在公司治理（Governance）面向，台泥因應氣候風險，導入TCFD架構以及ISO37001與ISO27001標準，加強反貪腐與資安數位治理的管理強度，並推動永續供應鏈。

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