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央行標售364天期定存單 得標利率0.184%、創四個月新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

金融市場資金寬鬆，中央銀行快馬加鞭回收餘裕資金，今（3）日標售364天期定存單1,700億元，得標利率落於0.184%，符合市場預期，並創下今年2月以來、四個月新高。

為回收市場多餘頭寸，央行每月標售364天期定存單與2年期定存單各一期，其中，364天期定存單為1,700億元。銀行主管指出，與前一個月相較，央行今日標售的364天期定存單利率上修0.6個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

按理說，時序進入報稅季，市場資金通常會變得較為緊俏，但銀行資調主管說，今天適逢月初，報稅影響尚不顯著，估計要到5月中下旬，報稅季導致的資金緊俏效應才會逐漸彰顯。

著眼國內資金浮濫，央行先前宣布，自今年第2季起再度加發長天期定存單，將資金從短期導入長期。其中，2年期定存單自4月起每月增發200億元，由第1季的每月600億元增至800億元，364天期定存單則維持每月1,700億元發行量不變。

今年4月至6月，央行累計增發600億元的2年期定存單，意即本季會從市場上多收回600億元的資金，且一鎖就是二年。

央行統計顯示，截至今日為止，央行定期存單未到期餘額為9兆628.3億元。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，其中364天期與2年期定存單採每月一期標售方式。至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政以及其他經央行核可的金融機構；銀行等金融機構買入央行定存單，除可替過剩資金找到投資管道外，亦可充當法定流動準備。

定存 央行

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