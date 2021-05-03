母親節到義享時尚廣場刷台灣Pay 回饋最高20%

第一金控（2892）子公司第一銀行與高雄義享時尚廣場於母親節檔期祭出3大優惠，百貨購物、餐飲美食分別享最高13%、15%回饋，使用「台灣Pay」付款回饋率更上看20%。

母親節將至，第一銀行於4月22日至5月12日推出持該行信用卡到義享時尚廣場消費滿額贈電子商品券優惠活動，若是當日消費滿6,000元送800元、滿1萬5,000元送1,800元、滿2萬5,000元送2,900元、滿6萬元送7,200元；此外，第一銀行「義享天地聯名卡」卡友，只要累積消費滿3,000元就送400元。

而若到義享時尚廣場品嚐母親節大餐，於指定店家單筆刷卡滿2,000元，持一銀卡贈電子商品券100元、持義享天地聯名卡再加碼館內刷卡金200元，回饋率最高達15%。

為更貼近民眾生活，打造最便利的在地金融數位生活體驗，自1日起義享卡會員於「義享時尚廣場」使用「台灣Pay」付款碼進行支付，當日單筆消費滿1,000元以上，即可持消費發票至贈品處兌換200元電子商品券乙份，回饋率最高達20%，活動期間每位義享卡會員每日限兌換乙次，總回饋金額上限115萬元。

商品推薦