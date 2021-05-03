信託2.0 臺銀推「預訂信託」、升級安養信託服務

臺灣銀行重視高齡化、少子化社會趨勢，即日起推出「預訂」樂活人生安養信託服務，鼓勵民眾趁身心健康時，預為規劃簽約，待未來適當時點，依自主意願隨時啟動。台銀董事長呂桔誠與總經理許志文也完成「預訂」樂活人生安養信託契約之簽署，親自體驗此項安養信託升級服務外，呂桔誠並在日前親自主持「預訂信託」全行視訊業務宣導會議，強調政府推動信託2.0係以發展配合民眾各面向需求之全方位信託業務，此與臺銀經營理念之一「以人為本」People Centered ，提供客戶全方位金融服務，照顧客戶一生從求學、就業、創業、理財，甚至到家族傳承安排等之Relationship Banking目標相呼應。

臺灣銀行以多年辦理安養信託業務之經驗，體察多數民眾雖然認同辦理信託之好處，但是在自己身心狀態仍很健康之情況下，立即拿出積蓄放入信託專戶並開始支付信託管理費，往往有所猶豫，但當真正需要時卻可能因身心失能不及辦理信託，因此特規劃「預訂信託」服務，該項服務具有及早預訂更安心、辦理輕鬆無負擔、適當時機即啟動三大好處，可以讓客戶在有充分的時間及妥善的規劃下，預為簽訂信託契約，約定未來適當時點依自主意願再交付主要財產，完善照顧未來的自己。由於辦理所需費用及金額不大，可大幅提升民眾辦理安養信託之意願。

臺銀多年來積極投入安養信託服務，不斷精進開發多元商品及新種服務模式，已連續四年榮獲金管會評鑑為辦理安養信託的績優銀行。配合金管會「信託2.0」推動計畫，該行已成立跨單位「信託2.0推動小組」，由總經理擔任召集人，整合內部資源，積極規劃業務發展策略與具體執行方案，於全臺各地分行指定信託專員及加強培訓，以提供客戶專業的信託諮詢及受理申辦等服務，今年並將首次辦理信託業務對外徵才，藉由組織調整以強化專業分工，帶動信託服務轉型提升，為高齡社會提供更貼近客戶需求之全方位信託服務。

為善盡企業社會責任及落實普惠金融的目標，臺銀長期深入社區關懷年長者及弱勢，除參與公部門之信託宣導活動外，亦主動接洽參與社福機構及團體之信託講座。為打造高齡客戶生活資訊整合專區平台，讓長者的樂齡生活更安心與安全，正規劃建置樂齡生態圈服務網，另外，該行也提供學生暑期研習信託實務工讀機會，期待透過產學合作，使信託成為養成教育而往下扎根，讓信託成為大家日常生活的一部分。

商品推薦